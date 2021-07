“Britney Spears si ritira”, si dimette il manager

Lo storico manager di Britney Spears, Larry Rudolph, ha spiegato i motivi della sua scelta: «I miei servizi non sono più necessari»

Larry Rudolph, manager di Britney Spears per gran parte della sua carriera, si è ufficialmente dimesso. In una lettera indirizzata al padre della cantante, Jamie Spears, e all’avvocato Jodi Montgomery, co-esecutore del patrimonio della Spears (sotto tutela dal 2008), Rudolph spiega il perché della scelta, indicando l’intenzione della popstar di ritirarsi ufficialmente come motivo principale delle dimissioni. La lettera è stata pubblicata da Deadline.



Ecco il comunicato:



Sono passati più di 2 anni e mezzo da quando Britney ed io abbiamo comunicato per l’ultima volta, quando mi ha informato di voler prendere una pausa dal lavoro a tempo indeterminato. Oggi sono venuto a conoscenza del fatto che Britney ha espresso intenzione di ritirarsi ufficialmente.

Come sapete, non ho mai fatto parte della tutela nei suo confronti, quindi non sono al corrente di molti di questi dettagli. Sono stato originariamente assunto su richiesta di Britney per aiutarla a gestire la sua carriera. E come suo manager, credo che sia nell’interesse di Britney che io mi dimetta dalla sua squadra perché i miei servizi professionali non sono più necessari.



Vi prego di accettare questa lettera come mie dimissioni formali.

Sarò sempre incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato nei nostri 25 anni insieme. Auguro a Britney tutta la salute e la felicità del mondo, e sarò lì per lei se mai avrà ancora bisogno di me, proprio come lo sono sempre stato.

Larry Rudolph