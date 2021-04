Da un momento all’altro: il nuovo album di Fede Conte

Il cantautore e musicista Fede Conte ha pubblicato il suo disco da solista dal titolo Da un momento all’altro.

Dopo diversi progetti in gruppi rock, Fede Conte ha deciso di lanciare il suo progetto artistico personale dove è autore sia dei testi che della musica.

Di origine italiana, ma da sempre vive in Belgio dove è nato e cresciuto, Fede Conte ha scelto la nostra bellissima lingua per comporre le sue canzoni. Le sue influenze musicali anglosassoni e la lingua italiana danno al suo lavoro un risultato nuovo e sorprendente.

«Da un momento all’altro è nato 15 anni fa quando stavo finendo il tour del mio primo album Paragone.- ci racconta Fede Conte – Era un periodo in cui ero alla ricerca di me stesso. La vita non era tanto male però intorno a me osservavo molte cose che avevano un impatto negativo su di me. A quell’epoca avevo un home-studio nella soffitta della casa dei miei genitori. Sono rimasto chiuso ore lunghissime per scrivere, comporre e registrare le prime tracce di questo nuovo “bambino”.

Uscivo per strada da solo nel cuore della notte per respirare un po’, rilassarmi. Dormivo qualche ora e poi mi rimettevo al lavoro. È stato un periodo molto intenso, in cui non vedevo gente, ma necessario per la mia vita, la mia mente, le mie scelte.»

Nel disco Da un momento all’altro, Fede Conte fa emergere il suo stile personale di canto, in questo album troviamo melodie bellissime e molto dolci e il momento successivo, un’energia pazzesca. I temi che Fede tratta sono molteplici: il rapporto con noi stessi e con gli altri, l’amore, l’egoismo, la gelosia, l’altruismo…

Testi sinceri che ci riportano alle nostre esperienze e ci toccano molto. Ad esempio nel brano Resta si parla dell’amore, la passione dei nonni per i nipotini, i ricordi che lasciano, i gesti che non si dimenticano. Rendo l’anima è la storia della gente che vive la propria vita attraverso gli occhi e le esperienze degli altri, senza avere una vera personalità, senza fare scelte…

Vado via è il brano più calmo, parla della violenza nelle coppie, infatti, in questa storia, che può sembrare semplice alla lettura, l’uomo è gelosissimo e la donna ha paura e alla fine, la donna si “spegne”…

Ti porto con me è un dialogo tra una persona che vuole suicidarsi e la sua coscienza.

Groovy Mind è il singolo estratto dal disco e parla della gente che vede o vive situazioni gravi da denunciare ma che non lo fa.

Il disco Da un momento all’altro è uscito su tutte le piattaforme di streaming l’11 marzo 2021 ed è disponibile su tutti i migliori digital stores.

