EURO 2020 – Il tatuaggio boomerang del tifoso inglese

Euro 2020 – “It’s coming Home”, il motto dei tifosi inglesi convinti di avere già in tasca l’Europeo, è stato il ritornello che ha accompagnato la nazionale inglese fino alla finale di ieri sera contro l’Italia.

La convinzione di potercela davvero fare è stata così grande che qualcuno ha deciso di tatuarselo addosso già prima della partita. La storia è però andata diversamente e quella Coppa è volata in Italia.



Non vorremmo essere nei panni del tifoso inglese, ormai diventato virale, che mostra con orgoglio il suo tatuaggio con l’esito (sperato) della finale. Certo, come direbbero alcuni, potrà sempre modificare la “H” di “Home” con una “R”.



“It’s coming Rome…“