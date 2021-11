Per un pugno di riso è il nuovo video di Prhome con Shak Manaly, Principe e Ruido (Sa Razza)

Dopo il successo di Run to the sun, in attesa dell’omonimo disco previsto per Dicembre, il rapper di Rovigo Prhome pubblica il secondo estratto del disco: Per un pugno di riso.



Prodotto da Beser Oner per True Life records vanta la collaborazione di Principe, Shak Manaly e Ruido (Sa Razza). L’artista spiega: “Per un pugno di riso non sarebbe stato lo stesso senza queste collaborazioni. Sono la cosa in assoluto a cui tengo di più nel brano. A partire dall’introduzione di Shak Manaly, che io considero una vera e propria benedizione, all’intervento di Principe nel ritornello, fino agli scratches finali di Ruido. Hanno dato tutti un contributo veramente importante e senza di loro Il pezzo non sarebbe così potente.”

Per un pugno di riso, uscito anche in video per la regia di Andrea Artioli, vanta delle sfumature groove tipiche della golden age ed è forse l’unico singolo del disco con un tappeto sonoro simile. Il brano pone l’attenzione sull’importanza di mantenere l’integrità artistica e culturale a discapito di scelte e compromessi che corrodono l’essenza stessa degli artisti senza dare indietro nulla, forse solo un pugno d riso.



Prhome, da anni nella scena Hip Hop e promotore da sempre dello stile west coast, sottolinea ancora una volta quelli che sono i valori promossi dal suo marchio True Life: coraggio, famiglia, credibility.