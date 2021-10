Prhome presenta l’intro del disco insieme a Shak Manaly – Run to the Sun

Totalmente inaspettata come notizia, esce oggi “Run to the Sun”, il nuovo video clip del Rapper di Rovigo Prhome che, dopo il successo del suo ritorno e della compilation internazionale European Riders, comunica ufficialmente l’uscita di un disco ufficiale previsto per Dicembre.



“Sono tornato lo scorso anno dopo quasi dieci anni di assenza”. Racconta Prhome. “El Regreso e Smile Now, Cry Later mi hanno dato una forte energia, come anche la compilation European Riders e il rilancio della mia etichetta True Life e del mio brand di clothing. Per logica, sarei dovuto uscire col disco Hotel Killafornia di cui ho parlato tanto nei mesi scorsi, ma sono successe troppe cose e io mi faccio trascinare dai flussi di energia. A fine Estate ho traslocato e sono tornato a vivere a Polesella dove sono nato, lasciando la periferia e il suo grigiore. Ho capito delle cose e ho letteralmente corso verso il sole, lasciando alle spalle l’ombra. Dovevo dirlo. Non solo in un pezzo, ma mi serviva un intero disco”.

“Run to the sun”, title track del singolo e dello stesso disco, è prodoto da FeroxBeats (già presente in European Riders) e in collaborazione al noto artista reggae/dancehall Shak Manaly



Il brano, che non rappresenta solo una intro per il disco, ma un vero e proprio punto fermo da cui il concept si sviluppa, pone l’attenzione sul fatto che molto spesso non siamo in grado di capire che le cose migliori sono vicine a noi. “Run to the Sun”, con il suo frizzante videoclip diretto da Andrea Artioli ( uno dei registi più quotati in questo momento), invita a smettere di guardare troppo lontano per la ricerca della felicità, sottolineando il fatto che spesso il posto migliore dove sentirsi bene é dove ti senti a casa vicino alla tua famiglia.





Famiglia, origine, rispetto. Questi I concetti basi con cui si presenta “Run to the Sun”, fuori oggi in videoclip e a Dicembre nei migliori negozi online per True Life Records.