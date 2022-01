Twitch dire Sanremo, torna lo show della Gialappa’s Band

Dopo il successo con gli Europei, la Gialappa’s Band torna sulla popolare piattaforma in streaming per commentare il Festival di Sanremo 2022

Twitch dire Sanremo da martedì 1 febbraio alle 20.40 andrà in scena sul canale Twitch della Gialappa’s Band.

La Gialappa’s Band torna in diretta streaming su Twitch e lo fa per commentare il Festival Di Sanremo 2022, dopo il grande successo degli Europei di calcio di quest’estate, quando hanno commentato in diretta 28 partite della manifestazione calcistica. Il successo è stato incredibile: primo canale di sport più visto in Italia, terzo più visto in Europa e primo canale europeo di sport per numero di nuovi abbonati.

L’1 febbraio, dalle 20.40, sono pronti a ripartire con cinque serate dedicate al Festival di Sanremo.

Insieme a Gherarducci e Santin sarà presente Vittorio Cosma e vedranno, come sempre, al loro fianco comici, giornalisti, cantanti e musicisti a far da ospiti.

Gialappa’s Band su Twitch – Tutti gli ospiti

Ad accompagnare la Gialappas’s Band, saranno: Eugenio Finardi, Max Giusti, Faso, Elio, Luca De Gennaro, Enzo Gentile, Eugenio in via di Gioia, Auroro Borealo, il Mago Forest, Colapese e Di Martino, Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, Fabrizio Biggio, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Comacose, Naip, Massimo Cotto, Ubaldo Pantani.

Clicca qui per il canale Twitch della Gialappa’s Band.