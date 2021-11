Andrea Pizzo and The Purple Mice fuori con il nuovo doppio singolo di space-rock, che anticipa l’uscita dell’album prevista a breve

Pubblicato il 26 ottobre 2021 Among the Stars, il nuovo doppio singolo di Andrea Pizzo and The Purple Mice che contiene anche Jupiter and the galilean moons. Entrambi i brani sono accompagnati da due videoclip realizzati con i disegni di Raffaella Turbino e montati da lei stessa.

Funziona molto bene la formula del doppio singolo proposta ormai per la terza volta da Andrea Pizzo and The Purple Mice.

Questa volta i nostri amici propongono una tradizionale space rock song dal titolo Among the Stars a trainare questo nuovo lavoro discografico che a breve vedrà la luce.

In questo brano è il travolgente basso di Roberto Tiranti a dettare il ritmo e la voce di Andrea Pizzo a gridare l’entusiasmo dell’umanità per il viaggio spaziale. La canzone è divisa in due parti distinte: una più rock-funky e una segnata dai cori polifonici di Andrea, che ha inciso tutte le nove voci, che parla dell’inevitabile transizione dell’umanità dall’uomo alla macchina, dall’homo sapiens all’homo digitalis.

La canzone è dedicata alle donne, agli uomini e ai robot che hanno conquistato e conquisteranno lo spazio.

Le parole sono di Andrea e Raffaella Turbino, la musica di entrambi i brani è di Andrea, Riccardo Morello e Roberto Tiranti che ha firmato anche i magistrali arrangiamenti in cui ha suonato tutti gli strumenti.

Guarda il video di Among the Stars: https://youtu.be/fszqyqxUGLU

Jupiter and the galilean moons, il secondo brano contenuto nel doppio singolo dei The Purple Mice è una suite orchestrale divisa in 5 parti: il magnifico arrangiamento di Roberto si apre con Raffaella che legge il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, trattato del 1610 che segnò l’abbandono della teoria tolemaica, in cui Galilei annunciava la scoperta dei satelliti medicei: Io, Europa, Ganimede e Callisto. Questa parte è dedicata a Galileo e al pianeta Giove. Il secondo movimento è dedicato alla turbolenta luna Io e vede Andrea vocalizzare accompagnato da Riccardo al pianoforte. Il terzo descrive il volo delle sonde Voyager (e delle altre che sono seguite) alla scoperta di Europa, uno dei corpi celesti più interessanti del sistema solare, caratterizzato da un gigantesco oceano sotterraneo. Qui i vocalizzi sono accompagnati dalle chitarre e dalle tastiere. Il quarto movimento è dedicato alla luna Ganimede, Andrea suona il Tongue Drum Handpan sostenuto dalle tastiere.

La suite si chiude con la malinconica Callisto con la kalimba in dialogo con gli archi.

Guarda il video di Jupiter and the galilean moons: https://youtu.be/OCVcOd37wbE

Chi sono Andrea Pizzo and The Purple Mice?

Andrea Pizzo and the Purple Mice

Andrea Pizzo, nato ad Albenga (SV) nel 1977 è cresciuto a contatto con la natura e da sempre è interessato alla scienza e all’astronomia. Andrea e Raffaella Turbino sono sposati e vivono a Genova con la loro figlia Maria Elena e nel 2019 hanno deciso di riunire le loro diverse nature in un progetto espressivo comune, in cui collaborano scrivendo testi e musica, cantando e realizzando video.

Questa sfida artistica permette ad Andrea Pizzo di coniugare entrambe le sue passioni, il canto e le stelle, creando e sperimentando diversi stili musicali in un progetto multiplo: un album di canzoni dedicate ai pianeti e alle esplorazioni spaziali. Permette inoltre a Raffaella di creare qualcosa di nuovo, dando voce ad alcuni suoi versi e forma alla sua creatività in un’esperienza molto soddisfacente.

Competenza musicale, esperienza e capacità artistiche di Riccardo Morello (Il Segno del Comando) e Roberto Tiranti (Labyrinth, New Trolls, Wonderworld, Mangala Vallis) danno alle canzoni una vita profonda e vibrante, sempre sorprendente.

