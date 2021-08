The Crown 5, Imelda Staunton è la Regina Elisabetta II

Imelda Staunton torna sui grandi schermi e lo farà nella quinta stagione di The Crown: sarà lei la Regina Elisabetta II nelle ultime due stagioni della popolarissima serie tv.

Le riprese della quinta stagione di The Crown sono iniziate lo scorso aprile nel Regno Unito e i fans sono già in trepidazione attendendo i nuovi episodi della serie tv di Netflix.

La Staunton seguirà il percorso già iniziato in precedenza da Claire Foy (prime due stagioni) e poi da Olivia Colman, (terza e quarta stagione). Sarà lei, dunque, la Regina Elisabetta II per il gran finale della serie.

L’attrice ha già vestito in precedenza i panni di una reale nel film Downton Abbey e sembra davvero perfetta per il ruolo di Lilibet: espressività, look e compostezza ne fanno probabilmente una delle migliori possibili scelte.

I nuovi episodi di The Crown sono in programma per il 2022. Non sono trapelate ulteriori notizie sulla nuova stagione di The Crown, se non il rinnovo del cast e la prima foto di Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II.

The Crown 5 – Il rinnovo del cast e le notizie trapelate

The Crown, 5 affronterà il decennio degli anni Novanta, concentrandosi sul divorzio di Carlo e Diana e la scomparsa di quest’ultima.

Insieme alla Staunton, ci saranno anche Jonathan Pryce che intrepreterà del marito, il principe Filippo (morto ad aprile), Lesley Manville nei panni della sorella Margaret ed Elizabeth Debicki in quelli di Diana.

Imelda Staunton, Elisabetta II in The Crown 5

