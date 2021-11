In attesa del disco, Blue Drama pubblica Quello che non sai – Singolo

Nuovo ingresso in roster per la band Rock dei Blue Drama. Il Power Trio di Firenze, ha pubblicato, in digitale il nuovo singolo dal titolo “Quello Che Non Sai”. Il brano, anticiperà il nuovo album “La Giostra”, la cui uscita è prevista per Mercoledì 08 Dicembre. “Quello Che Non Sai”, è inoltre disponbile negli stores della Ghost Record , della Crashsound Distro e via Believe Digital Distribution. I Blue Drama, hanno pubblicato altri due singoloi”S.O.S.” , e “Mi Sono Innamorato Di Te” c/w “Il Sogno Infinito” disponibili in digitale



“Quello Che Non Sai”, parla dell’incapacità di dare una risposta alle avversità, di assumersi la responsabilità dei propri errori e delle ragioni per le quali le cose non vanno come vorremmo o come ce le saremmo aspettate. Quindi “lamenti scuse” ma sono labili. “Metti insieme la verità che non hai saputo mai” è un pó come dire: le cause dipendono da te ma non te ne sei mai reso conto, quindi dai la colpa ad altri.

