PS Plus giochi gratis agosto 2021, ecco quali saranno

PS Plus giochi gratis agosto 2021 – Auto-leak di Sony che svela in anticipo i giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021

Un auto-leak della Sony ha annunciato in anticipo quali saranno i tre giochi PS5 e PS4 scaricabili gratis, dal PlayStation Plus per il mese di agosto 2021: oltre Hunter’s Arena Legends (solo per PS5), ci sono Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. Questi ultimi due, come sempre, saranno in versione PlayStation 4 ma giocabili anche su PS5 attraverso la retrocompatibilità.

L’annuncio ufficiale dei tre giochi gratis di agosto probabilmente arriverà il 28 luglio 2021, ma – probabilmente per errore – il sito ufficiale Playstation ha annunciato in anticipo i giochi gratis PS Plus di agosto 2021.

PS Plus giochi gratis agosto 2021

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville (PS4 e PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 e PS5)

Hunter’s Arena Legends (solo PS5)

Vi ricordiamo che fino a martedì 3 agosto potrete scaricare gratuitamente i giochi PS Plus di luglio 2021: Call of Duty Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds per PS4 e A Plague Tale Innocence per PS5.

La scorsa settimana MediaWorld ha reso disponibile la PlayStation 5 che in poche ore è andata esaurita. A breve potrebbe essere ancora una volta il turno di Amazon, percò vi consigliamo di salvarvi tra i preferiti QUESTA PAGINA e controllarla spesso.