Serena Schintu: è arrivato in tutti i digital store il nuovo singolo “Celeste”

Serena Schintu, Celeste

Nuovo singolo per la giovane cantautrice sarda Serena Schintu, già disponibile in tutti gli store digitali, un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale che ha come protagonista una persona nella quale tante altre potrebbero riconoscersi.

Serena: “Potrebbe trattarsi di insicurezza, paura di essere giudicata e perché no, anche il timore di potersi sentire coinvolta più di quanto pensa in una situazione che non vorrebbe, non saprebbe gestire o più semplicemente ha paura che la propria vita venga stravolta. E’ ciò che succede sempre più spesso nelle persone, specialmente con i rapporti virtuali che intensificano le situazioni e tendono ad amplificarne le sensazioni, che si percepiscono in modo diverso, anche perché dietro ad uno schermo verrebbe più facile lasciarsi andare ma è soltanto apparenza, difatti non sempre lo si riesce a fare anche di persona. Il mondo virtuale che impatta con forza su quello reale, è qui che si crea quel cortocircuito nel modo di agire della nostra protagonista.”

Il singolo porta la firma di Gabriele Oggiano e Mary Troisi (Maria Francesca), prodotto dallo stesso Gabriele Oggiano, videoclip per la regia di Gianni Dettori.

Biografia

Serena Schintu, classe 87, nasce ad Alghero ed inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da piccola, esibendosi live nei locali e nei teatri. Perfeziona la sua arte studiando canto e la sua produzione musicale inizia nel 2017 con il primo album “Ghiaccio”. Prosegue nel 2021 con il suo secondo album intitolato “Miliardi di stelle”. I suoi videoclip su youtube ricevono migliaia di visualizzazioni che si mantengono in constante crescita. Serena però non si limita soltanto a farsi ascoltare all’interno dei propri confini nazionali, la sua voce infatti attualmente è conosciuta anche in diversi Paesi dell’Unione Europea.

CANALE YOUTUBE: https://youtube.com/channel/UCtEbL2LI3U-fO1uq8DyDTkw

Instangram: https://www.instagram.com/p/CRjICqSNNms/?utm_medium=copy_link

Fb: https://www.facebook.com/serenaschintu/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1WdeMl3LaO7XJ7kocyig7b?si=vScsVnoWRuSbdF5Zav28qw&utm_source=copy-link