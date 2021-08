Tony Bennett e Lady Gaga, insieme per Cole Porter

“Love for sale”, l’album tributo di Tony Bennett e Lady Gaga per Cole Porter uscirà ad ottobre in edizione standard, deluxe, vinile e box set da collezione. È già in preorder!

Tony Bennett e Lady Gaga, dopo il successo datato 2014 di “Cheek to Cheek”, si ritrovano per “Love for Sale”. Il nuovo disco è un tributo a Cole Porter, all’interno del quale ci saranno duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti.

Il primo brano ad anticipare “Love for sale” è il duetto di Tony Bennett e Lady Gaga in “I get a kick out of you”, una cover di Cole Porter tratta dal musical ‘Anything Goes’ del 1934. Il video sarà presentato in anteprima esclusiva oggi 6 agosto alle ore 18 su MTV e su MTV Music.

“Love for sale” era già un’idea dei due artisti quando pubblicarono il primo disco insieme, “Cheek to Cheek” nel 2014. È stato registrato agli Electric Lady Studios a New York City e conterrà un mix di brani jazz registrati sia con arrangiamenti orchestrali che con un ensamble jazz.

“Love for sale” uscirà l’1 ottobre 2021 in edizione standard, deluxe, vinile e un box set da collezione. È già in preorder al link https://tonygaga.lnk.to/LoveForSale.

95 ragioni per cui i fan amano Tony Bennett

Tony Bennett ha compiuto 95 anni nei giorni scorsi, ha celebrato il compleanno con uno show alla Radio City Music Hall presentando i brani che hanno segnato la sua carriera. In quest’occasione, Lady Gaga ha invitato i fan a condividere sui social dei video in cui raccontano qualcosa che amano di Bennett utilizzando l’hashtag #Tonys95thBdayCard. L’artista sceglierà i più significativi e li metterà insieme in un video che racconterà le 95 ragioni per cui i fan amano Tony Bennett.

Ecco la tracklist “Love for sale” di Tony Bennett e Lady Gaga: