UFL: ecco il nuovo titolo calcistico free-to-play

In arrivo UFL, il nuovo videogame calcistico free-to-play per console di vecchia e nuova generazione. Ecco tutti i dettagli e il trailer ufficiale del gioco!

Strikerz ha da poco annunciato UFL, una nuova simulazione calcistica free-to-play che sarà giocabile su console di vecchia e nuova generazione. Gli utenti potranno giocare online gratuitamente, con un titolo che promette grosse novità e cambiamenti rispetto alla concorrenza (Fifa ed Efootball).

Questi i dettagli rilasciati dagli sviluppatori di UFL:

UFL sarà free-to-play ;

; Database composto da oltre 5000 calciatori con licenza ufficiale ;

; Nuove caratteristiche e aggiornamenti con cadenza regolare, senza la necessità di dover comprare contenuti o pagare abbonamenti annuali ;

; Unreal Engine e tutte le ultime tecnologie.

“Siamo tifosi di calcio e giocatori appassionati – abbiamo giocato ai videogiochi di calcio per anni e sappiamo esattamente quello che la gente vuole vedere in un simulatore di calcio“, ha detto Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc. “Vogliamo reinventare i videogiochi di calcio da zero, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un’esperienza rivoluzionaria, emozionante e giusta da giocare. Non vediamo l’ora di condividere di più sul gioco. […] Il gioco è progettato per essere un’esperienza equa che implica un approccio skill-first e zero opzioni pay-to-win“.

Licenze e statistiche dettagliate

Strikerz Inc. può vantare la collaborazione con FIFPRO, la più grande organizzazione di rappresentanza al mondo per 65.000 calciatori professionisti, e InStat, una delle principali società di analisi delle prestazioni sportive, per la realizzazione di un database ricco di licenze e dati e statistiche dettagliate e aggiornate per ogni singolo giocatore.

“Dopo anni di sviluppo, siamo entusiasti di vedere UFL entrare nell’arena in un momento in cui i progressi tecnologici presentano nuove opportunità per creare la più autentica rappresentazione digitale del calcio mai conosciuta“, ha detto Andrew Orsatti, Direttore Marketing e Business Development di FIFPRO.

UFL – Il Trailer