“Waza-ari”, il nuovo singolo e video dei Deadlock Crew

Deadlock Crew

Dopo l’anteprima assoluta in occasione del Festival “Rock Inn Somma”, i Deadlock Crew pubblicano ufficialmente il video lyric dal titolo “Waza- ari”. Il brano è estratto dal nuovo album “Look Down On Me” [Heavy Metal] ed è disponibile in formato fisico , nei principali digital stores e su Catalogo Sony.

“Cosa succede nei pensieri di un judoka prima di un incontro? Fisico e mente devono andare nella stesa direzione, la cedevolezza deve vincere la forza, riuscirà ad incanalare la sua energia per vincere? Pochi minuti per anni di preparazione. Questa canzone vuole essere un tributo al Judo e a tutti i judoka, che il fuoco olimpico di Tokyo bruci dentro di voi. Deadlock Crew Forza Azzurri”.

Il video è una sorta di tributo alla squadra di Judo in occasione delle Olimpiadi di Tokyo

I Deadlock Crew nascono in Italia, a Trieste, nel lontano 1999. Una solida metal band che ha mantenuto da sempre la stessa line up, la stessa energia e lo stesso entusiasmo per la musica dura. Lorenzo e Giuliano, rispettivamente cantante/chitarrista e batterista, con la loro esperienza maturata in numerose realtà musicali locali hanno trovato una perfetta sintonia con il chitarrista Yure e il bassista Daniele in questo nuovo progetto. L’idea è quella di mescolare i generi che più hanno influenzato la loro musica da sempre come il thrash metal, l’alternative metal e l’hard rock.

Nell’anno della loro fondazione, pubblicano un promo-cd dal titolo “Lobotomized people” che riceve numerose recensioni positive dagli esperti del settore dell’epoca e spinge la band a rimanere attiva sul territorio con concerti, manifestazioni, festival e motoraduni. Le performace live fatte di “entusiasmo, watts e sudore” piacciono alla band che negli anni si specializza tralasciando però studi e sale di registrazione. L’anno del COVID-19 forza i quattro a cambiare rotta e quindi a dedicarsi esclusivamente allo sviluppo e alla registrazione di nuovo materiale per il loro album del 2021 intitolato “Look down on me”. Le tracce delle canzoni registrate a Trieste sono state mixate e masterizzate nello studio Zero Point Energy recording di New York City, a cura di Lorenzo Gavinelli.

La produzione dell’album a cura di Lorenzo, il cantante del gruppo, e di Lorenzo Gavinelli. Questo lavoro porta finalmente la band a firmare un contratto con la Ghost Label Records! Con orgoglio i Deadlock Crew annunciano che “Look down on me” è in uscita il 27 febbraio 2021.

Line up:

Lorenzo “Lord renzo” Neppi – voce, chitarra

Lorenzo “Yure” Iustulin – chitarra

Daniele Neppi – basso

Giuliano Taccardi – batteria